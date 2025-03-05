Продажі через Prozorro Market сягнули 100 мільярдів: які категорії лідирують

Обсяг продажів у Prozorro Market – електронному каталозі для держзакупівель – сягнув 100 млрд грн.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Зазначається, що зараз платформою користуються понад 14 000 замовників і 6 000 підприємців. Завдяки високій конкуренції вдалося зекономити 12,5 млрд грн бюджетних коштів.

Найбільший попит у Prozorro Market має електроенергія: укладено 16 000 угод на 25,8 млрд грн. Інші популярні категорії:

пальне – 17,3 млрд грн

ліки – 13,1 млрд грн

дрони – 4 млрд грн

медичні матеріали – 3,8 млрд грн

м'ясо – 3,6 млрд грн

Крім того, через Prozorro Market купують харчові продукти, офісне обладнання, оборонні товари, шкільні автобуси тощо.

"Наразі наш головний фокус – розширення асортименту товарів, щоб державні замовники могли швидко знайти все необхідне як для гуманітарних, так і оборонних потреб", – зазначив директор ДУ "Професійні закупівлі" Євген Якубовський.

Нагадаємо:

У 2023-2024 роках за допомогою Prozorro Market державним замовникам вдалося придбати продукти для шкіл, лікарень та інших держструктур на понад 5,5 млрд грн, при цьому заощадивши понад 1 млрд грн.

З лютого 2024 року Prozorro Market став обов'язковим для закупівель продуктів харчування для держзамовників.