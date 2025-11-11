"Це політична атака". В Порошенка відповіли на рішення НБУ

Адвокат п'ятого президента Ілля Новіков назвав рішення Національного банку позбавити Петра Порошенка права голосу в "Міжнародному інвестиційному банку" "політичною атакою.

Відповідну заяву Новікова розповсюдила пресслужба Порошенко.

Раніше повідомлялось, що Національний банк застосував до нардепа, п'ятого президента України Порошенка захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони права голосу за майже 65% акцій у "Міжнародному інвестиційному банку" (МІБ), якими він володіє опосередковано.

За словами адвоката "порушення", про яке йде мова - це неконституційний позасудовий указ президента Зеленського про санкції проти Порошенка, які носять виключно привентивний характер.

"Це свідоме втягування Національного банку Офісом президента в політичне переслідування. Бо НБУ, не розглядаючи питання по суті, автоматично за власною ініціативою визнав пʼятого президента "особою з небездоганною діловою репутацію". Указ про санкції цього не передбачає, але НБУ вважає негативну думку президента про громадянина достатньою підставою вважати репутацію останнього поганою.

Це політична атака, яка не має нічого спільного з конституційними функціями НБУ і в перспективі може негативно вплинути на визнання Нацбанку партнерами України незалежним регулятором економіки. Втручання Нацбанку в переслідування політичної опозиції в інтересах чинної влади абсолютно незаконне. Воно може призвести до втрати довіри союзників і загальмує процес євроінтеграції України", - переконаний Новіков.

Він також звертає увагу на те, що "ділова репутація героїв останнього розслідування НАБУ – Міндіча, Галущенка та інших "3-4 міністрів" – відповідно до критеріїв НБУ залишається "бездоганною", бо президент попри міжнародний розголос досі не впровадив санкції проти жодного з них, а премʼєрка (Юлія Свириденко) блискавично цього не ініціювала".

"Єдиний спосіб "усунення порушення" - це скасування незаконних санкцій Верховним судом", - заявив Новіков.

Нагадаємо:

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 28 квітня 2025 року визнав ділову репутацію Порошенка як власника 65% акцій МІБ небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО указом президента Володимира Зеленського від 12 лютого 2025 року.

Як зазначав тоді НБУ, таке рішення не впливає на роботу банку і взаємодію з клієнтами – фізичними та юридичними особами, благодійними організаціями.

Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) відмовилася продовжити на 20 років термін дії ПАТ "Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд (ЗНКІФ) "Прайм Ессетс Кепітал", в якому зосереджені активи Порошенка, через застосування проти нього санкцій РНБО.