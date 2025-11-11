Нацбанк позбавив Порошенка права голосу в "Міжнародному інвестиційному банку"

Національний банк застосував до нардепа, п'ятого президента України Петра Порошенка захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони права голосу за майже 65% акцій у "Міжнародному інвестиційному банку" (МІБ), якими він володіє опосередковано.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 20 жовтня 2025 року.

Окрім того, він заборонив право голосу за цими акціями ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", який володіє ними напряму.

Нагадаємо:

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 28 квітня 2025 року визнав ділову репутацію Петра Порошенка як власника 65% акцій МІБ небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО указом президента Володимира Зеленського від 12 лютого 2025 року.

Як зазначав тоді НБУ, таке рішення не впливає на роботу банку і взаємодію з клієнтами – фізичними та юридичними особами, благодійними організаціями.

Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) відмовилася продовжити на 20 років термін дії ПАТ "Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд (ЗНКІФ) "Прайм Ессетс Кепітал", в якому зосереджені активи п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, через застосування проти нього санкцій РНБО.