Регулятор відмовив продовжити термін дії інвестфонду Порошенка

Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) відмовилася продовжити на 20 років термін дії ПАТ "Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд (ЗНКІФ) "Прайм Ессетс Кепітал", в якому зосереджені активи п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, через застосування проти нього санкцій РНБО.

Про це зазначається у постанові НКЦПФР від 27 червня, опублікованому на її сайті, передає "Інтерфакс-Україна".

"Порошенко Петро Олексійович скористався своїм правом за цінними паперами ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", що є розпорядженням активами і, відповідно, порушив обмеження, встановлені рішенням РНБО", – зазначається у постанові НКЦПФР.

Згідно з документом, Порошенко 29 квітня 2025 року прийняв рішення продовжити строк діяльності фонду, який завершується цього року, на 20 років, підпис депутата на новій редакції статуту був нотаріально засвідчений 2 травня у Варшаві.

На думку компанії з управління активами ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз", рішення продовжити термін діяльності фонду не є розпорядженням активами, а тому не порушує відповідну заборону РНБО, натомість регулятор зайняв протилежну позицію.

"Підпис Порошенка на новій редакції статуту ПАТ(…), нотаріально засвідчений 2 травня 2025 року в м.Варшава, підтверджує, що він самостійно розпоряджався своїм правом за цінними паперами", – вважає НКЦПФР.

Окрім того, у постанові зазначено, що народний депутат мав передати належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 60 днів, однак відповідної інформації до Комісії не надходило.

Згідно з останнім річним звітом фонду за 2020 рік, він був власником або співвласником СК "Країна" – 49,99% ТОВ "Телерадіокомпанія "Експрес-Інформ" - 90%, ТОВ ПІІ "Телерадіокомпанія "НБМ" – 100%, ТОВ "СОК "Монітор" – 55%, ТОВ "Телерадіокомпанія "ТРТ-ТБ" – 90%, ПАТ "Севастопольський морський завод" – 89,32%, Міжнародного інвестиційного банку – 50,08%, ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій" – 48,28%, компанії Prime Asset Partners Limited – 100%, Feruvita S.L. – 100%, Ri-System Limited – 60,97% та ТОВ "Фірма Екран" – 5,88%.

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