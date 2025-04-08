Будівництво Євроколії Чоп-Ужгород підходить до кінця: коли планується відкриття

Будівництво залізничної колії євростандарту на ділянці між Чопом та Ужгородом в Закарпатській області перейшло до фінальної фази.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба.

Наразі завершено прокладання 8 км нової колії, з яких 7,6 км — європейський стандарт. Кулеба також відзначив, що роботи з електрифікації та будівництва інфраструктури активно тривають.

"Вже зараз проєкт переходить у фінальну фазу – завершити роботи плануємо до серпня 2025 року", — зазначив Кулеба.

Зазначається, що проєкт покращить міжнародне сполучення, знизить логістичні витрати та відкриє прямий доступ до європейської залізничної мережі.

"Це важливий стратегічний курс, який не лише зробить подорожі зручнішими, а й підвищить якість обслуговування пасажирів і бізнесу", — підсумував Кулеба.

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Нагадаємо:

У 2026 році розпочнеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія), зараз триває підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).