БЕБ викрило мережу кол-центрів, яка ошукали українців на 100 мільйонів: як вона працювала

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від українців.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться в повідомленні, до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих.

Також слідство встановило, що оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки.

Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата "доставки" покривала вартість подарунка.

Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.

Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Для того, аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб’єктів, допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже звертались до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.

Наразі відносно 4 підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, відносно 5 підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

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