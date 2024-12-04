БЕБ знайшло у порту контейнери з контрабандними сигаретами на 165 мільйонів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили у трьох 40-футових морських контейнерах понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб впродовж року купувала сигарети, нелегально виготовлені на одній з вітчизняних фабрик, та надалі розповсюджувала їх як в Україні, так і за її межами.

Детективи БЕБ провели 3 санкціонованих огляди морських контейнерів на території одного із портів «Великої Одеси».

Правоохоронці вилучили 4 140 тис. коробів, у яких були сховані понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку.

Їх планували експортувати до Таїланду та Об`єднаних Арабських Еміратів.

У товарно-супровідних документах на вантаж значилося, що тютюнові вироби марковані для продажу в магазинах Duty Free.

Водночас, відповідно до інформації, що розміщена на пачках, сигарети були виготовлені нібито в Єгипті, Португалії та Швейцарії.

Нагадаємо:

Детективи БЕБ у Львівській області викрили три благодійні фонди, які ввезли на територію України понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати відповідних митних платежів.