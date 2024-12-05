БЭБ разоблачило сеть колл-центров, которая обманула украинцев на 100 миллионов: как она работала

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили преступную организацию, которая наладила работу сети колл-центров, мошенническим путем получавших средства от украинцев.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

Как говорится в сообщении, в состав преступной организации входило более 15 участников. Кол-центры работали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Также организаторы привлекли к работе более 500 ФЛП и 20 подконтрольных компаний, на счета которых получали средства от потерпевших.

Также следствие установило, что операторы колл-центров звонили людям и сообщали якобы о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения подарка потерпевшим нужно было оплатить доставку посылки.

Обычно речь шла о мелких вещах бытового назначения (шампуни, мыло, щетки и т.д.) и сувениры (браслеты, кулоны, шкатулки). То есть фактически оплата "доставки" покрывала стоимость подарка.

В дальнейшем участники мнимой лотереи получали приз и предложение перейти к следующему этапу конкурса.

Работники колл-центров поощряли людей к участию, обещая получение в финале розыгрыша от 100 000 до 750 000 гривен. Для того, чтобы получить главный приз, потерпевшие должны были сделать новый денежный взнос. Обычно таких этапов было несколько. Однако реального намерения выплатить сумму главного приза мошенники не имели.

Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, во время которых изъяли более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и более 1 млн грн наличными.

В ходе досудебного расследования получена информация о движении средств 250 субъектов, допрошены и признаны потерпевшими 30 граждан. Общее количество потерпевших составляет более 500 человек, которые уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями. Ориентировочная сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более 100 млн грн.

В настоящее время в отношении 4 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении 5 подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним:

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обнаружили в трех 40-футовых морских контейнерах более 2 млн пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью 165,6 млн грн.