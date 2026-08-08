Сизранський НПЗ знову опинився під атакою: спалахнула пожежа
У ніч проти 8 серпня у Сизрані Самарської області РФ під атаку потрапив місцевий нафтопереробний завод. Там пролунала серія вибухів, а після цього спалахнула пожежа.
Фото: Exilenova+, ASTRA
Деталі: Як повідомляють моніторинги, внаслідок ударів безпілотників на території нафтопереробного підприємства спалахнула пожежа.
Зазначається, в регіоні оголошували і безпілотну, і ракетну небезпеку. Проте місцева влада РФ станом на момент публікації наслідки атаки не коментувала.
Крім того, є повідомлення моніторингових джерел про атаку на Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ.
Сизранський НПЗ розташований у Самарській області РФ та належить до підприємств російської нафтової галузі. Завод виробляє, зокрема, моторне та суднове паливо, а його потужність оцінюють приблизно у 8,9 млн тонн нафти на рік.
Що передувало:
- Сизранський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, горить після атаки безпілотників 4 серпня.