Сизранський НПЗ знову опинився під атакою: спалахнула пожежа

Українська правда.

У ніч проти 8 серпня у Сизрані Самарської області РФ під атаку потрапив місцевий нафтопереробний завод. Там пролунала серія вибухів, а після цього спалахнула пожежа.

Фото: Exilenova+, ASTRA

Деталі: Як повідомляють моніторинги, внаслідок ударів безпілотників на території нафтопереробного підприємства спалахнула пожежа.

Зазначається, в регіоні оголошували і безпілотну, і ракетну небезпеку. Проте місцева влада РФ станом на момент публікації наслідки атаки не коментувала.

Крім того, є повідомлення моніторингових джерел про атаку на Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Сизранський НПЗ розташований у Самарській області РФ та належить до підприємств російської нафтової галузі. Завод виробляє, зокрема, моторне та суднове паливо, а його потужність оцінюють приблизно у 8,9 млн тонн нафти на рік.

Що передувало: