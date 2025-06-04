Зеленский заявил, что вместе с партнерами надо увеличить производство оружия на 50%

Украине необходимо увеличить объем совместных проектов с партнерами по производству оружия в стране минимум на 50%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 28 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже имеем прочное партнерство по производству оружия в Украине, и несколько совместных проектов уже реализуются, и нам нужно увеличить их объем минимум на 50 процентов.

Украинская промышленность все еще имеет значительный неиспользованный потенциал. Ей просто нужно финансирование", - сказал Зеленьский.

По его словам, Украина может предоставить детальные расчеты, а украинские военные и те, кто участвует в операциях вроде "Паутина", доказывают, что "наши дроны действительно спасают жизни и дают реальные результаты".

"Мы имеем только 17 миллиардов (президент не уточнил, в какой валюте - ред) из нашего собственного национального бюджета на закупку оружия для нашей 35-миллиардной промышленности. Дефицит финансирования составляет 18 миллиардов", - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал присутствующих оставаться полностью вовлеченными в создание новых оборонных пакетов для Украины. "Очень важно, чтобы сегодняшняя встреча в Рамштайн привела к реальным соглашениям о совместном производстве и инвестициях в оборонную промышленность Украины", - добавил он.

Напомним:

Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование.