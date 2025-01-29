ЄС планує заборонити продаж ігрового обладнання у РФ, щоб вдарити по її дронах – FT

ЄС пропонує заборонити продаж обладнання для відеоігор до Росії, щоб запобігти використанню його збройними силами країни для управління дронами, які надсилаються в Україну.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Кая Каллас, голова зовнішньої політики ЄС, заявила, що консолі, такі як PlayStation від Sony та Xbox від Microsoft, увійдуть до нового раунду санкцій, які мають співпасти з третьою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Ми ретельно вивчаємо всі види речей, які допомагають Росії вести цю війну, щоб додати їх до списку санкцій," — сказала Каллас журналістам. "Навіть консолі для відеоігор, адже, як виявляється, саме ними вони керують дронами."

Росія була змушена шукати альтернативи після того, як західні санкції обмежили доступ до військових і електронних компонентів, звернувшись до постачальників із Туреччини, ОАЕ та Китаю за технологіями для посилення свого арсеналу.

Три найбільші виробники ігрових консолей — американська Microsoft і японські Nintendo та Sony — припинили продажі в Росії ще в березні 2022 року. Заборона ЄС буде спрямована на торговців усередині блоку, які постачають ігрове обладнання до Росії, включно з продавцями вживаної техніки.

Заборона охоплюватиме консолі, геймпади, контролери для симуляторів польотів, джойстики та інші пристрої управління, які можуть дистанційно керувати дронами, зазначили представники ЄС.

Китай є найбільшим постачальником таких товарів у Росію, продавши обладнання на понад 120 мільйонів доларів минулого року, згідно з Trade Data Monitor.

Це значне зростання у порівнянні з 30 мільйонами доларів у 2022 році, коли вторгнення Росії змусило західні компанії припинити діяльність на цьому ринку.

"Контролери для управління дронами є важливими для військових операцій, і їх безумовно слід заборонити," — зазначила Олена Білоусова, експертка з військових і подвійного використання товарів Київської школи економіки.

Однак вона застерегла, що заборона ЄС може не мати значного впливу, оскільки більшість операторів користуються китайськими контролерами, які доступні на онлайн-ринках у Росії.

Каллас також повідомила, що до списку санкцій увійдуть хімікати, "необхідні для російської військової промисловості," а також обмеження на імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ).

Нагадаємо:

За ініціативи аналітиків БЕБ, рішенням РНБО 16 грудня були застосовані персональні санкції щодо 4 юридичних та 2 фізичних осіб, які причетні до виготовлення російських бойових FPV-дронів.