Україна ввела санкції проти виробників дронів РФ

За ініціативи аналітиків БЕБ, рішенням РНБО застосовані персональні санкції щодо 4 юридичних та 2 фізичних осіб, які причетні до виготовлення російських бойових FPV-дронів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Раніше фахівці БЕБ встановили групу російських компаній, які займаються розробкою та виробництвом розвідувальних та бойових FPV-дронів. Зокрема "Упирь", "Русак", "Ласточка", "Антонов", "Пересмешник", "Ворон", "Джужик" та "Щегол".

"Ці дрони активно використовуються в зоні бойових дій та мають специфічні модифікації, призначені для високоточного ураження різних типів цілей", - йдеться у повідомленні.

Окрім виробництва дронів, на підприємствах також виготовляють компоненти до них та проводять відповідні навчальні тренування військових РФ для подальшої їх участі у війні проти України.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки про застосування санкцій щодо конкретних осіб та підприємств.