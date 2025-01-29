ЕС планирует запретить продажу игрового оборудования в РФ, чтобы ударить по её дронам – FT

ЕС предлагает запретить продажу оборудования для видеоигр в Россию, чтобы предотвратить использование его вооруженными силами страны для управления дронами, которые направляются в Украину.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Кая Каллас, глава внешней политики ЕС, заявила, что консоли, такие как PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft, войдут в новый раунд санкций, которые должны совпасть с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

"Мы тщательно изучаем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы добавить их в санкционный список," - сказала Каллас журналистам. "Даже консоли для видеоигр, ведь, как оказывается, именно ими они управляют дронами."

Россия была вынуждена искать альтернативы после того, как западные санкции ограничили доступ к военным и электронным компонентам, обратившись к поставщикам из Турции, ОАЭ и Китая за технологиями для усиления своего арсенала.

Три крупнейших производителя игровых консолей - американская Microsoft и японские Nintendo и Sony - прекратили продажи в России еще в марте 2022 года. Запрет ЕС будет направлен на торговцев внутри блока, которые поставляют игровое оборудование в Россию, включая продавцов подержанной техники.

Запрет будет охватывать консоли, геймпады, контроллеры для симуляторов полетов, джойстики и другие устройства управления, которые могут дистанционно управлять дронами, отметили представители ЕС.

Китай является крупнейшим поставщиком таких товаров в Россию, продав оборудования на более 120 миллионов долларов в прошлом году, согласно Trade Data Monitor.

Это значительный рост по сравнению с 30 миллионами долларов в 2022 году, когда вторжение России заставило западные компании прекратить деятельность на этом рынке.

"Контроллеры для управления дронами являются важными для военных операций, и их определенно следует запретить," - отметила Елена Белоусова, эксперт по военным и двойному использованию товаров Киевской школы экономики.

Однако она предостерегла, что запрет ЕС может не иметь значительного влияния, поскольку большинство операторов пользуются китайскими контроллерами, которые доступны на онлайн-рынках в России.

Каллас также сообщила, что в санкционный список войдут химикаты, "необходимые для российской военной промышленности," а также ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним:

По инициативе аналитиков БЭБ, решением СНБО 16 декабря были применены персональные санкции в отношении 4 юридических и 2 физических лиц, которые причастны к изготовлению российских боевых FPV-дронов.