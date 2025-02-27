Європа готується вкласти сотні мільярдів євро в оборону на тлі послаблення підтримки США

Очікується, що ЄС реформує бюджетні правила, а також розгляне можливість спільного фінансування оборонних ініціатив і перерозподілу невикористаних коштів з інших фондів.

ЄС стикається з низкою викликів, серед яких недостатня готовність оборонної промисловості до масштабних замовлень та дефіцит озброєння, що виник через військову підтримку України.

Враховуючи ці фактори, навіть із додатковими €20 млрд для підтримки Києва, країни ЄС усвідомлюють, що швидке нарощування військового потенціалу може призвести до закупівлі зброї у США, замість того щоб інвестувати в розвиток власної оборонної інфраструктури.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила основні напрямки для оборонної реформи:

Гнучкість бюджетних правил, що дозволить виділити до 160 млрд євро для фінансування оборонних витрат. Створення спільного фінансового інструменту для інвестицій в оборонні технології, включаючи системи ППО, далекобійну зброю, ракети, дрони та штучний інтелект для військових цілей. Можливість залучення приватного капіталу через послаблення обмежень на інвестиції Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для оборонного сектору.

Окрім цього, ЄС обговорює можливість використання невитрачених коштів із фонду на економічне відновлення після пандемії. Лише 6,4% із €392 млрд було виплачено, що створює можливість для перенаправлення частини цих коштів на оборонні проєкти.

Німеччина також планує прискорити створення національного оборонного фонду на €200 млрд, який фінансуватиметься через державний борг. Тим часом, Польща та кілька інших країн мають намір створити окремий оборонний фонд поза межами ЄС. Така коаліція могла б діяти швидше і залучати до співпраці інші країни, які не є членами ЄС, наприклад, Велику Британію та Норвегію.

Фінальні деталі нової системи оборонного фінансування будуть обговорені 6 березня на саміті лідерів ЄС. 19 березня єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс та головний дипломат ЄС Кая Каллас представлять оновлену стратегію для оборонної промисловості.

Нагадаємо:

Акції європейських оборонних компаній різко зросли у понеділок. Інвестори впевнені, що через посилення загроз уряди збільшать витрати на безпеку континенту.