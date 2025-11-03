Стало відомо, яку суму виділили на харчування для ЗСУ у 2026 році

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони оголосив закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на 2026 рік.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Це вперше, коли ДОТ здійснює закупівлі харчування одразу на весь рік. Загальна очікувана вартість становить приблизно 37 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше закупівлі здійснювалися окремо для кожного півріччя.

У нових договорах будуть збережені умови посиленого контролю якості, зокрема щодо постачання молочної продукції, аби запобігти випадкам фальсифікації, підкреслили в Міноборони.

Також продовжує діяти регіональна стратегія забезпечення. За цією моделлю постачальник закріплюється за певним регіоном (областю), що дозволяє зручно керувати логістикою, оперативністю поставок та швидко реагувати на можливі зміни, зазначили у відомстві.

За даними Міноборони, станом на кінець жовтня 2025 року:

відвантажено понад 599 млн кг продукції;

доставлено понад 249 млн л питної води;

опрацьовано понад 85 000 заявок від військових частин.

Нагадаємо:

Служба безпеки України разом із Міністерством оборони виявила розтрату понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ у 2022 році.

За інформацією слідства, до незаконних дій причетний ексочільник одного з департаментів Міноборони. Йому оголосили підозру.

За даними УП, мова йде про Богдана Хмельницького, який очолював посаду директора департаменту закупівель Міноборони. Це його 5 підозра.