Україна має план Б з вугіллям, якщо втратить видобуток через обстріли РФ

В Україні сформовані достатні для проходження зими запаси вугілля, але на випадок зупинки вуглевидобутку, який, як і газовидобуток, перебуває під ризиком уражень обстрілами РФ, теплова генерація готова імпортувати паливо.

Про це повідомив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Оскільки ключовим джерелом вуглевидобутку на сьогодні фактично є павлоградський регіон, який перебуває під регулярними обстрілами, то треба бути свідомими того, що це також ризик.

Він як мінімум потребує уваги і розуміння того, що в разі погіршення ситуації може виникнути потреба в імпорті.

Для традиційної зими запасів вугілля більш ніж достатньо, але для зими в умовах війни треба враховувати ризик і мати план Б. Наскільки я знаю зі спілкування з колегами, які представляють генеруючі компанії, такий план у них є", – сказав Бойко.

Він зазначив, що на сьогодні на складах ТЕС приблизно 2 млн тонн вугілля.

"Це для зими робота на 2 місяці, але це майже максимальний обсяг, який можна накопичити на станціях, бо стандартний сценарій передбачає підвіз ресурсу", – пояснив Бойко.

Нагадаємо:

В кінці серпня росіяни атакували шахту ДТЕК в Добропільській громаді Донецької області. Загинув працівник, троє поранені.