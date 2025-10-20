На Сумщині затримки поїздів після атаки росіян

В Україні затримуються поїзди після атаки росіян

Через обстріл росіян пошкоджена залізнична інфраструктура Сумській області, ряд потягів слідують з затримками.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, від ст. Плиски затримуються поїзди:

№46 Ужгород - Харків;

№ 113 Харків - Львів.

Поїзди відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги.

"Є зміни і у регіональному сполученні. Так, з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Прибудемо на кінцеву з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин.

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка 2 години", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області – цього разу у Ніжинському районі.