Ворог обстріляв інфраструктуру на Сумщині

Ворог завдав авіаційних ударів 10 БпЛА типу "Герань-2" по інфраструктурних об'єктах Попівської громади Сумської області.

Про це повідомляє Конотопська районна державна адміністрація.

"Пошкоджені приватні будинки, масштаби руйнувань уточнюються. Без постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у період з 08:00 02.11.25 до 08:00 03.11.25 ворог обстріляв прикордоння Новослобідської громади з міномету та здійснив скиди СВП з БпЛА.

