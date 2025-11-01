Прифронтові громади Сумщини отримають ще 100 мільйонів

Прифронтові громади Сумської області отримають другий транш державної допомоги обсягом 100 млн грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зазначається, що цьогоріч держава вже надала 200 млн грн додаткової дотації для 25 громад області. Кошти спрямували на закупівлю модульних укриттів, будматеріалів, спецтехніки, транспорту та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"Зараз готуємо другий транш у сумі 100 мільйонів гривень, який регіон отримає до кінця року. Ми шукаємо нові шляхи підтримки таких громад, щоб кожна з них могла вистояти і продовжувати жити", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо:

Станом на середину жовтня у Сумській області працювало 14 блочно-модульних котелень, додатково опрацьовувалась доставка ще 20 котелень до Сум і 10 – до Шостки.