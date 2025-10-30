На Черкащині атака РФ пошкодила лінію електропередач, будинки та фермерське господарство

В Черкаській області на Звенигородщині внаслідок масованої російської атаки пошкоджено лінію електропередач, будинки та фермерське господарство.

Про це повідомив очільник Черкаської ОДА Ігор Табурець.

За його словами, в межах Черкащини силами та засобами ППО знищено російську ракету та 12 БпЛА.

Минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури на Звенигородщині, додав він.

"Уламками дрона пошкоджено лінію електропередач, а також вікна та дахи в щонайменше чотирьох будинках. В іншому випадку – виникла пожежа в будівлі фермерського господарства. Її вже ліквідували", – зазначив Табурець.

Обстеження території триває.

Нагадаємо:

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

У Вінницькій області місто Ладижин залишилось без світла, тепла та води внаслідок російської масованої атаки.