БПЛА атакували електропідстанцію на залізниці у Волгоградській області РФ

В Росії у Волгоградській області в ніч проти 27 липня ударом БПЛА було пошкоджено електропідстанцію, яка живила залізничні колії.

Про це пише DW.

Як повідомляє місцевий губернатор Андрій Бочаров, йдеться про об'єкт у Жовтневому районі області.

Бочаров визнав факт атаки, але зазначив, що ППО "відпрацювали штатно". За його словами, "внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено електроживлення у контактній мережі залізниці". Ступінь пошкодження об'єкта мають оцінити спеціалісти. Постраждалих внаслідок атаки немає, повідомив губернатор.

Зазначається, що через порушення електроживлення була затримка поїздів. У регіоні через атаку також тимчасово закривали небо для повітряного транспорту, що призвело до затримки деяких рейсів у волгоградському аеропорту.

Нагадаємо:

У Міноборони Росії заявили, що нібито за ніч проти 27 липня їхня ППО перехопила і знищила 99 "українських безпілотників".