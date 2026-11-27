Росія очікує скорочення видобутку нафти у 2026 році приблизно до 494 млн тонн – на 3,4% проти минулого року та приблизно до рівня 2009-го.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на віцепрем'єра РФ Олександра Новака.

За наведеними виданням даними, торік Росія видобула 511,5 млн тонн нафти, а у 2024 році – 516 млн тонн.

Спочатку російський уряд прогнозував цьогорічний видобуток на рівні 525 млн тонн, згодом знизив оцінку до 511 млн тонн. Нинішній прогноз Новака приблизно на 31 млн тонн нижчий за початкові очікування.

Для порівняння, у 2009 році Росія видобула 494,2 млн тонн нафти. Порівняно з рекордним показником 2019 року прогноз на 2026-й нижчий приблизно на 66 млн тонн, або на 12%.

Однією з причин скорочення видобутку стали українські удари по НПЗ, пояснює аналітик UBS Джованні Стауново, якого цитує видання. Простої заводів зменшили потребу в сировині, а обмежені можливості експорту не дозволили вивезти всю нафту, яку не вдалося переробити.

Додатковий тиск на галузь чинять виснаження старих родовищ та санкційні обмеження на постачання західного обладнання і фінансування.

Нагадаємо:

За оцінкою Rystad Energy, станом на 23 листопада російські НПЗ скоротили переробку до 2,6-2,7 млн барелів на добу – майже вдвічі проти кінця жовтня та до найнижчого рівня за понад 20 років.