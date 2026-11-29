Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з Російської Федерації 45,87 млн грн збитків на користь Маріупольської міської ради. Йдеться про втрату комунального дитячого садка та майна в ньому.

Про це свідчить рішення суду.

Позов стосується дитсадка комбінованого типу "Ясла-садок №32 "Дивосвіт" площею 2 673 кв. м. Він розташований на вулиці Пашковського в Маріуполі.

У рішенні зазначається, що через збройну агресію Росії та тимчасову окупацію міста міськрада втратила змогу володіти, користуватися й розпоряджатися нерухомим і рухомим майном, закріпленим за закладом.

За звітом оцінювача – ТОВ "Увекон партнерс" – збитки від втрати дитсадка становлять 42,42 млн грн.

Додатково суд врахував 145 найменувань рухомого майна, яке перебувало на балансі закладу. Загалом на балансі було 497 одиниць майна.

Суд дійшов висновку, що міськрада довела всі складові цивільного правопорушення, необхідні для стягнення збитків із Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ.

Нагадаємо:

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