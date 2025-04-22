До 8 мільйонів на інновації: Brave1 відновив грантову програму для розробників зброї
Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Brave1 відновив приймання заявок на отримання грантів від розробників та виробників озброєння.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що українські виробники можуть отримати від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень на українські defense tech-інновації.
Податися на програму можуть українські виробники, які є учасниками Brave1 і чиї розробки пройшли оборонну експертизу та отримали відповідні оцінки: від 4 балів — для отримання гранту на 500 000 грн, від 7 балів — на 8 млн грн.
Міністерство наводить приклади defense tech-інновацій - рій НРК, балістичні ракети, катери-мінувальники та дрони-камікадзе на оптоволокні.
Загалом Brave1 видав уже понад 500 грантів на розвиток оборонних розробок на 2,2 мільярда гривень. Найбільше залучили виробники БпЛА, наземних і морських роботизованих та дистанційно керованих комплексів.
Нагадаємо:
Нові звукометричні комплекси здатні визначати координати ворожої артилерії на глибині до 25 км. Комплекси презентувала українська компанія Vidar Systems на Defense Tech Innovations Forum 2025 від Brave1.