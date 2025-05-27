В Україні на третину побільшало операторів протимінної діяльності

В Україні працює вже 101 оператор протимінної діяльності, сертифікований на різні типи процесів у сфері гуманітарного розмінування. За пʼять місяців цього року кількість операторів зросла на понад третину.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що 93 – це вітчизняні компанії або структури, а вісім – іноземні представництва. 32 оператори – це урядові структури: аварійно-рятувальні загони ДСНС, військові частини Державної спеціальної служби транспорту та ЗСУ.

За даними відомства, загалом оператори протимінної діяльності отримали 440 сертифікатів.

"Найпопулярніші – ті, що стосуються безпосередньо роботи в полях. Сертифікат на проведення нетехнічного обстеження отримали 85 операторів ПМД, на технічне обстеження – 75, розмінування вручну – 75, очищення району ведення бойових дій – 74. Мають право розміновувати території з використанням машин і механізмів 22 оператори", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, сертифікат на знешкодження мін та вибухонебезпечних залишків війни отримали 34 оператори ПМД. Дві іноземні організації та одна вітчизняна працюють з кінологічними розрахунками для виявлення ВНП. А підводне розмінування можуть проводити три урядові оператори та два приватні.

"Не менш важливою є робота з інформування людей про ризики, повʼязані з мінами та іншими типами ВНП. Сертифікат на цей процес отримали 67 операторів протимінної діяльності", – повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо:

В Україні з початку року і станом на другу половину квітня аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них відхилили як такі, що не відповідають вимогам програми.