В Мінцифри повідомили, як працюватиме оформлення відстрочки через ЦНАП

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль поінформувала, як працюватиме оформлення відстрочки від мобілізації через ЦНАП.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"В першу чергу потрібно знайти найближчий ЦНАП, прийти туди з пакетом документів відповідно до типу відстрочки. Також треба мати зареєстровану електронну пошту, на яку потім надійде відповідь за результатами розгляду цих документів", – зазначила Коваль.

Вона підкреслила, що ЦНАП відповідає тільки за прийняття документів, рішення про надання чи ненадання відстрочки приймає ТЦК.

За її словами, ЦНАПи поки не мають доступу та функціоналу для прийняття заяв, до 1 листопада цим займаються ТЦК.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Зміни вступають в дію з 1 листопада.

За інформацією прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, згідно зі змінами: