Погано написана постанова, яка ніколи не запрацює: власник Vyriy про експорт зброї

Уряд написав погану постанову про експорт зброї, через що масштабний експорт зброї запустити не вдалось.

Про це під час експортного форуму ЕП заявив власник компанії Vyriy Олексій Бабенко.

За словами Бабенка, на момент розробки постанови про експорт зброї, не було "нормальної комунікації" міністерства оборони часів Михайла Федорова з виробниками зброї.

"Конкретно по експорту. Це приклад як не треба робити постанову, вона написана так, що ніколи не запрацює", – заявив Бабенко.

За його словами, виробник для експорту зброї повинен зробити невизначений внесок до спецфонду, який відкриє можливість підписати конкретний контракт з контрагентом закордоном.

Водночас гарантій повернення грошей держава не надає, що створює великі ризики для експортерів.

"Щоб умовно підписати контракт з німцями на 10 мільярдів на 5 років, за цією постановою ти маєш 2 мільярди покласти у спецфонд, потім тобі дозволять підписати цей контракт, який ще не погоджений з іншою стороною.

Якщо підпису не відбудеться – гроші ніхто не поверне. Хто на такі умови погодиться", – зазначив Бабенко

Нагадаємо:

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила зміни до Бюджетного кодексу – кошти від оформлення експорту зброї та товарів подвійного призначення буде спрямовано у спецфонд Міноборони.