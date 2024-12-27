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Виробник дронів Baykar купує італійську аерокосмічну компанію Piaggio Aerospace

Олексій Артемчук — 27 грудня, 17:52
Виробник дронів Baykar купує італійську аерокосмічну компанію Piaggio Aerospace
Getty Images

Турецька Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi отримала дозвіл від італійських регуляторів на придбання компанії Piaggio Aerospace, яка перебуває у скрутній фінансовій ситуації.

Про це пише Bloomberg із посиланням на міністерство промисловості Італії.

У виданні зазначають, що Piaggio Aerospace, раніше відома як Piaggio Aero Industries SpA, займається проєктуванням та виробництвом літаків і авіаційних двигунів для військових і цивільних застосувань.

Компанія продається вже багато років і з 2018-го перебуває під "спеціальним управлінням", призначеним урядом країни, через борги і складну фінансову ситуацію.

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо назвав компанію "стратегічним активом для країни" і заявив, що влада розраховує на її перезапуск "із чітким і амбітним промисловим баченням".

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Виробник дронів Baykar купує італійську аерокосмічну компанію Piaggio Aerospace
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