Виробник дронів Baykar купує італійську аерокосмічну компанію Piaggio Aerospace

Турецька Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi отримала дозвіл від італійських регуляторів на придбання компанії Piaggio Aerospace, яка перебуває у скрутній фінансовій ситуації.

Про це пише Bloomberg із посиланням на міністерство промисловості Італії.

У виданні зазначають, що Piaggio Aerospace, раніше відома як Piaggio Aero Industries SpA, займається проєктуванням та виробництвом літаків і авіаційних двигунів для військових і цивільних застосувань.

Компанія продається вже багато років і з 2018-го перебуває під "спеціальним управлінням", призначеним урядом країни, через борги і складну фінансову ситуацію.

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо назвав компанію "стратегічним активом для країни" і заявив, що влада розраховує на її перезапуск "із чітким і амбітним промисловим баченням".