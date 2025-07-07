У ЦПД спростували російський фейк про збій на Південноукраїнській АЕС

Російська пропаганда поширює дезінформацію, нібито Київ "приховав аварійний збій" на Південноукраїнській атомній електростанції, який міг призвести до катастрофи.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Відповідне повідомлення активно ретранслює кремлівська пропаганда. Верифікувавши інформацію в НАЕК "Енергоатом", Центр повідомляє: ці твердження не відповідають дійсності. Південноукраїнська АЕС працює у звичному режимі, що підтверджується звітами МАГАТЕ", - розповіли в ЦПД.

Повідомляється, що у звіті від 4 липня згадується лише про аварійне відключення лінії електропередач на Запорізькій АЕС внаслідок обстрілів.

Також у звіті від 1 липня йдеться про атаки дронів навколо та поблизу атомних станцій, зокрема й Південноукраїнської АЕС.

У ЦПД зазначили, що заяви про нібито "приховування" інформації щодо ситуації на Південноукраїнській АЕС не мають нічого спільного з реальністю.

"Усі ядерні об’єкти України перебувають під постійним контролем інспекторів МАГАТЕ, які мають доступ до всіх АЕС і регулярно звітують про ситуацію на станціях. Російська пропаганда використовує подібну дезінформацію з метою дискредитації української енергетичної безпеки, намагаючись викликати паніку серед населення" - наголосили у ЦПД.

Нагадаємо:

Навчальний центр, розташований одразу за периметром Запорізької АЕС, вчетверте цього року став мішенню безпілотних літальних апаратів.

У ніч на 9 квітня було зафіксовано політ восьми безпілотників всього за чотири кілометри від Південноукраїнської АЕС.