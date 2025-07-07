В ЦПД опровергли российский фейк о сбое на Южноукраинской АЭС

Российская пропаганда распространяет дезинформацию, якобы Киев "скрыл аварийный сбой" на Южноукраинской атомной электростанции, который мог привести к катастрофе.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Соответствующее сообщение активно ретранслирует кремлевская пропаганда. Верифицировав информацию в НАЭК "Энергоатом", Центр сообщает: эти утверждения не соответствуют действительности. Южноукраинская АЭС работает в обычном режиме, что подтверждается отчетами МАГАТЭ", - рассказали в ЦПИ.

Сообщается, что в отчете от 4 июля упоминается только об аварийном отключении линии электропередач на Запорожской АЭС в результате обстрелов.

Также в отчете от 1 июля говорится об атаках дронов вокруг и вблизи атомных станций, в том числе и Южно-Украинской АЭС.

В ЦПИ отметили, что заявления о якобы "сокрытии" информации о ситуации на Южно-Украинской АЭС не имеют ничего общего с реальностью.

"Все ядерные объекты Украины находятся под постоянным контролем инспекторов МАГАТЭ, которые имеют доступ ко всем АЭС и регулярно отчитываются о ситуации на станциях. Российская пропаганда использует подобную дезинформацию с целью дискредитации украинской энергетической безопасности, пытаясь вызвать панику среди населения", - отметили в ЦПИ.

Напомним:

Учебный центр, расположенный сразу за периметром Запорожской АЭС, в четвертый раз в этом году стал мишенью беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 9 апреля был зафиксирован полет восьми беспилотников всего в четырех километрах от Южно-Украинской АЭС.