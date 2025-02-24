В Україні розробляють додаток для автоматичного збиття "шахедів" FPV-дронами
Українська компанія розробляє програмне забезпечення, яке автоматизує збиття ворожих безпілотників зенітними FPV-дронами й мінімізує в цьому процесі участь людини.
Проєкт із назвою Sky Hunter представила українська компанія LLC Art Development на Defense Tech Innovations Forum 2025 від Brave1.
Програма аналізує дані з українських радарів, відслідковує координати повітряної цілі в режимі реального часу та візуалізує їх на панелі управління. Система автоматично розраховує траєкторію польоту FPV-дрону й по команді веде його до знищення цілі.
Як розповіли ЕП розробники проєкту, Sky Hunter призначений для захисту стратегічних об’єктів від російських розвідувальних та ударних БПЛА типу Shahed, Molniya, Zala, Supercam. Систему можна інтегрувати у різні зенітні FPV-дрони, які виробляються в Україні.
Команда успішно випробувала своє рішення на полігоні, отримала оцінку від експертів з кластера Brave1, а зараз доробляє свій продукт перед виходом на бойове чергування та шукає інвесторів для пришвидшення розробки.