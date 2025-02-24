Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні розробляють додаток для автоматичного збиття "шахедів" FPV-дронами

Богдан Мірошниченко — 24 лютого, 17:04
В Україні розробляють додаток для автоматичного збиття шахедів FPV-дронами
Фото: ЕП

Українська компанія розробляє програмне забезпечення, яке автоматизує збиття ворожих безпілотників зенітними FPV-дронами й мінімізує в цьому процесі участь людини.

Проєкт із назвою Sky Hunter представила українська компанія LLC Art Development на Defense Tech Innovations Forum 2025 від Brave1.

Програма аналізує дані з українських радарів, відслідковує координати повітряної цілі в режимі реального часу та візуалізує їх на панелі управління. Система автоматично розраховує траєкторію польоту FPV-дрону й по команді веде його до знищення цілі.

Фото: ЕП

Як розповіли ЕП розробники проєкту, Sky Hunter призначений для захисту стратегічних об’єктів від російських розвідувальних та ударних БПЛА типу Shahed, Molniya, Zala, Supercam. Систему можна інтегрувати у різні зенітні FPV-дрони, які виробляються в Україні.

Команда успішно випробувала своє рішення на полігоні, отримала оцінку від експертів з кластера Brave1, а зараз доробляє свій продукт перед виходом на бойове чергування та шукає інвесторів для пришвидшення розробки.

ОПК ВПК

ВПК

В Україні розробляють додаток для автоматичного збиття "шахедів" FPV-дронами
В Україні почали виробляти акустичні сенсори для виявлення артилерії
Український оборонний стартап Frontline залучив інвестиції від фонду засновників Uklon

Останні новини