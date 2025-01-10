В Україні подешевшали дрони з оптоволокном: впали ціни на компоненти з Китаю

Ключовий компонент для виробництва дронів на оптоволокні подешевшав у кілька разів і став більш доступним для оборонних компаній.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

За словами співзасновника "Смарт Електронікс Груп" Владислава Олексієнко, два роки тому бобіна з оптоволокном та мікросхемою для передачі сигналу в китайських виробників коштувала до 2500 дол, тож невразливі до РЕБу дрони виходили дуже дорогими, і їх ніхто не хотів купувати.

"Тепер ситуація кардинально змінилась: звичайні FPV-дрони все частіше глушать РЕБом, а ціна на бобіни з оптоволокном впала до 500 дол за штуку, бо китайські фабрики отримали масштабне замовлення з Росії та розігнали потужності", – зазначив він.

Найбільшими бенефіціарами поширення нової технології стали китайські заводи, які продають оптоволоконні котушки обом сторонам війни. "Нещодавно дізнались, що один із китайських заводів уже 7 місяців серійно виготовляє бобіни з оптоволокном для РФ. Ми тепер теж у нього замовляємо", – сказав не під запис один з українських виробників безпілотників.

Як наслідок, вартість оптоволоконних дронів в Україні теж поступово знижується. "Ціни на українському ринку падають. Якщо раніше найдешевші дрони на оптоволокні коштували 60-80 тис грн, то зараз – близько 30 тис грн", – сказав директор компанії Vyriy drone Олексій Бабенко.

На його думку, вартість може бути ще меншою, якщо українські компанії самостійно вироблятимуть бобіни з оптоволокном. "Ми робитимемо компоненти самі. Підрахували, що після масштабування виробництва наш серійний дрон на оптоволокні буде лише на 3-6 тис. грн дорожчим за звичайний на радіоуправлінні. Технологія намотування оптоволокна та збирання плат зв’язку не найпростіша, але інженери з досвідом легко її опанують. Потрібно 25 людей, 20 намотувальних станків – і матимете 5 тисяч бобін на місяць. Вартість однієї котушки у нас виходить близько 150 дол", – зазначив він.

Дрони на оптоволокні є повністю невразливими до засобів РЕБ. Росія вже розгорнула масове виробництво цих безпілотників. Як наздоганятиме Україна – читайте у тексті: На них не діє РЕБ. Як Україна розгортає виробництво дронів на оптоволокні.