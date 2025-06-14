В Самарській області атакували завод, який забезпечує РФ каталізаторами для НПЗ

В Самарській області атаковано "Новокуйбишевський завод каталізаторів", який є важливим елементом паливної автономії російського ВПК.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Цей завод забезпечує рф каталізаторами, без яких не працюють її нафтопереробні заводи, а це все - авіаційне паливо, дизель для бронетехніки та ракетне пальне - така от логістична система", – зазначив він.

Коваленко додав, що на цьому заводі відновлюють старі каталітичні матеріали, створюють нові, без чого не буде ані пального, ані мастила, ані вибухівки.

Нагадаємо:

У ніч на 14 червня безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів Росії – "Невинномиський Азот" в місті Невинномиськ Ставропольського краю.