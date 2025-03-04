Уряд розширив бронювання для мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Нові правила дають змогу операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв'язку, особливо під час знеструмлень.

"Працівники постачальників телекомпослуг, які займаються будівництвом мереж, стійких до відключення електроенергії, за технологією xPON або які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах підлягають бронюванню", – сказано в повідомленні.

Для цього необхідне рішення Міністерства цифрової трансформації про визначення підприємства критично важливим та включення керівником підприємства працівників до складу таких бригад.

Щоб забезпечити бронювання працівників будівельних бригад, підприємство має відповідати таким вимогам:

бути включеним Мінцифри до списку критично важливих підприємств, що займаються будівництвом мереж за технологією xPON,

реалізовувати проєкти з розбудови xPON-мереж і мати затверджені плани будівництва щонайменше на один рік.

Мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників будівельних бригад, що займаються створенням енергонезалежних мереж уздовж автошляхів і національних доріг.

"Процес бронювання будівельних бригад проходитиме через "Дію" – аналогічно до бронювання аварійно-відновлювальних служб. Мінцифри відповідатиме за формування переліку таких підприємств і наразі опрацьовує критерії їх включення", – також пояснили в Мінекономіки.

Якщо провайдер або оператор не виконає заплановані будівельні роботи, його буде виключено зі списку, а бронювання працівників анульовано.

Завдяки таким змінам державні установи та підприємства, критичні для економіки й оборони, зможуть працювати безперебійно, а ще мільйон родин отримають доступ до надійного інтернету. Окрім того, покращаться умови для дистанційного навчання школярів.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 28 лютого вчергове вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних в Україні під час мобілізації та на воєнний час.