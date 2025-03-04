Правительство расширило бронирование для мобильных операторов и интернет-провайдеров

Кабинет министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных работников мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Новые правила позволяют операторам обеспечить стабильность интернета и мобильной связи, особенно во время обесточиваний.

"Работники поставщиков телекомуслуг, которые занимаются строительством сетей, устойчивых к отключению электроэнергии, по технологии xPON или которые строят энергоустойчивые сети на автодорогах и национальных дорогах подлежат бронированию", - сказано в сообщении.

Для этого необходимо решение Министерства цифровой трансформации об определении предприятия критически важным и включение руководителем предприятия работников в состав таких бригад.

Чтобы обеспечить бронирование работников строительных бригад, предприятие должно соответствовать следующим требованиям:

быть включенным Минцифры в список критически важных предприятий, занимающихся строительством сетей по технологии xPON,

реализовывать проекты по развитию xPON-сетей и иметь утвержденные планы строительства минимум на один год.

Мобильные операторы смогут бронировать всех работников строительных бригад, занимающихся созданием энергонезависимых сетей вдоль автодорог и национальных дорог.

"Процесс бронирования строительных бригад будет проходить через "Дію" - аналогично бронированию аварийно-восстановительных служб. Минцифры будет отвечать за формирование перечня таких предприятий и сейчас прорабатывает критерии их включения", - также пояснили в Минэкономики.

Если провайдер или оператор не выполнит запланированные строительные работы, он будет исключен из списка, а бронирование работников аннулировано.

Благодаря таким изменениям государственные учреждения и предприятия, критические для экономики и обороны, смогут работать бесперебойно, а еще миллион семей получат доступ к надежному интернету. Кроме того, улучшатся условия для дистанционного обучения школьников.

Напомним:

Кабинет министров 28 февраля в очередной раз внес изменения в порядок бронирования военнообязанных в Украине во время мобилизации и на военное время.