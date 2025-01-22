Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Наглядова рада продовжила контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель

Віктор Волокіта — 22 січня, 09:00
Наглядова рада продовжила контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель
Марина Безрукова
УП

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель 21 січня прийняла рішення про подовження контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Джерело: пресслужба АОЗ

Дослівно: "Також члени Наглядової ради одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції, з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Цей аудит має охоплювати:

  • оцінку фінансової звітності;
  • аналіз управлінських та операційних процесів;
  • перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;
  • перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності".

Деталі: Зі свого боку Агенція обіцяє надати необхідну документацію та сприяти в проведенні комплексного аудиту.

Що передувало:

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити на один рік контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Передісторія:

  • Безрукова стала очільницею "Агенції оборонних закупівель" у січні 2024 року. У кінці тижня у неї закінчується контракт.
  • У листопаді Міністерство оборони заявило, що "активно розслідує" причини постачання неякісних 120-міліметрових мін на фронт.
  • У своїй колонці на УП Безрукова, підбиваючи підсумки роботи Агенції у 2024 році, повідомила, що в грудні запрацювала Наглядової ради АОЗ, до якої увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.
  • Виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк повідомила, що Міністр оборони України Рустем Умєров у вересні 2024 року планував звільнити Безрукову і призначити на цю посаду нардепку від партії "Голос" Олександру Устінову.
  • Українська правда
Міноборони

Останні новини