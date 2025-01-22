Наглядова рада продовжила контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель 21 січня прийняла рішення про подовження контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Джерело: пресслужба АОЗ

Дослівно: "Також члени Наглядової ради одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції, з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Цей аудит має охоплювати:

оцінку фінансової звітності;

аналіз управлінських та операційних процесів;

перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;

перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності".

Деталі: Зі свого боку Агенція обіцяє надати необхідну документацію та сприяти в проведенні комплексного аудиту.

Що передувало:

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити на один рік контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Передісторія: