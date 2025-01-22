Наглядова рада продовжила контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель
Марина Безрукова
УП
Наглядова рада Агенції оборонних закупівель 21 січня прийняла рішення про подовження контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.
Джерело: пресслужба АОЗ
Дослівно: "Також члени Наглядової ради одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції, з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.
Цей аудит має охоплювати:
- оцінку фінансової звітності;
- аналіз управлінських та операційних процесів;
- перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;
- перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності".
Деталі: Зі свого боку Агенція обіцяє надати необхідну документацію та сприяти в проведенні комплексного аудиту.
Що передувало:
Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити на один рік контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.
Передісторія:
- Безрукова стала очільницею "Агенції оборонних закупівель" у січні 2024 року. У кінці тижня у неї закінчується контракт.
- У листопаді Міністерство оборони заявило, що "активно розслідує" причини постачання неякісних 120-міліметрових мін на фронт.
- У своїй колонці на УП Безрукова, підбиваючи підсумки роботи Агенції у 2024 році, повідомила, що в грудні запрацювала Наглядової ради АОЗ, до якої увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.
- Виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк повідомила, що Міністр оборони України Рустем Умєров у вересні 2024 року планував звільнити Безрукову і призначити на цю посаду нардепку від партії "Голос" Олександру Устінову.
- Українська правда