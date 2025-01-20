Наглядова рада радить Умєрову продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити на один рік контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Про це повідомила пресслужба АОЗ.

"Це рішення базується на оцінці її діяльності та необхідності забезпечення стабільності й ефективності в управлінні закупівлями в умовах війни" - йдеться в повідомленні.

Наглядова рада також повідомила, що планує залучити Міжнародну раду аудиторів НАТО (IBAN) для проведення незалежного аудиту. Це робиться для забезпечення прозорості та відповідності міжнародним стандартам.

На основі результатів цього аудиту планується створити центр передового досвіду з військових закупівель України, що наближатиме Україну до членства в НАТО.

Керівництво АОЗ підтримало ці ініціативи та готове співпрацювати з міжнародними аудиторами.

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Нагадаємо:

Міністерство оборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.