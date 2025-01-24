Агенція оборонних закупівель продовжила контракт з чинною директоркою на один рік

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель подовжила контракт з чинним директором Мариною Безруковою терміном на один рік.

Про це повідомляє пресслужба Агенції.

Додаткову угоду на подовження дії термін підписав голова наглядової ради АОЗ, йдеться у повідомленні.

Голова ради Юрій Джигир пояснив рішення тим, що в умовах війни важливо зберегти безперервність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього напряму залежить стабільність постачань для ЗСУ.

"Керуючись правами наглядової ради щодо змін умов контракту керівника, які передбачені як законом, так і нинішньою редакцією статуту АОЗ, було укладено додаткову угоду на подовження терміну дії контракту чинного директора на 1 рік", - зазначив він.

Чинна редакція статуту Агенції не зобов`язує погоджувати свої рішення про зміну умов контракту керівника (зокрема пролонгацію угоди), з Міністерством оборони України.

Раніше члени наглядової ради АОЗ прийняли рішення про ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції, з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Нагадаємо:

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити на один рік контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель 21 січня прийняла рішення про подовження контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.