Повернись з-за кордону та отримай роботу: "Укроборонпром" запустив програму в Польщі

АТ "Укроборонпром" запустило у Польщі програму "Повернення українців", яка зможе надати можливість українським переселенцям повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємства компанії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укроборонпром" започаткував програму, яка "дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання".

"Ми провели велику підготовчу роботу у товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі.

Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці", – зазначає директор департаменту з управління персоналом "Укроборонпрому" Андрій Верещака.

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими переселенцями відбуваються у представництві АТ "Українська оборонна промисловість" у Польщі. Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн.

Нагадаємо:

АТ "Українська оборонна промисловість" отримало прибуток 1,31 млрд грн за 2024 рік.