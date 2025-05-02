Чистий прибуток "Укроборонпрому" перевищив 1,3 мільярда

АТ "Українська оборонна промисловість" відзвітувало про прибуток 1,309 млрд грн за 2024 рік.

Про це сказано у пресрелізі акціонерного товариства, передає Оборонка.

Частину прибутків виплатять у державний бюджет у якості дивідендів, а більшість суми спрямують на фінансування виготовлення озброєння, розширення виробництва, релокацію та створення нових потужностей.

У релізі також йдеться, що загалом за 2024 рік "Укроборонпром" збільшив виробництво втричі, порівняно з 2023 роком

Довідка. АТ "УкрОборонПром" – найбільша державна компанія-виробник озброєнь, яка об’єднує близько 100 підприємств. Вони виробляють ракети, боєприпаси, міномети, безпілотники, бронетехніку та низку іншої продукції для військових.

Нагадаємо:

"Українська оборонна промисловість" і французька компанія Thales International SAS 15 лютого підписали угоду про розбудову спільного підприємства.