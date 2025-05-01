Україна вперше може отримати оборонні інвестиції від Євросоюзу

Єврокомісія інвестує 910 млн євро в межах програми Європейського фонду оборони (EDF) для створення інноваційної оборонної промисловості в Європі.

Про це повідомляє пресслужба ЄК, передає Оборонка.

Передбачається, що інвестиції спрямують на усунення прогалин у спроможностях – таких як мобільність військ і захист від дронів. При цьому вперше до проєктів EDF зможуть долучатися й українські оборонні компанії.

"Посилена співпраця між українською та європейською оборонною промисловістю базується на зусиллях Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, який працює над зміцненням зв’язків і глибшою інтеграцією України до європейської оборонно-промислової бази з метою досягнення спільних цілей у сфері безпеки та інновацій", – йдеться в повідомленні ЄК.

Загалом на 2021–2027 роки бюджет EDF становить 7,3 млрд євро. Це головний інструмент ЄС для підтримки співпраці в оборонних дослідженнях і розробках. Він заохочує кооперацію між компаніями різного масштабу та науково-дослідними установами країн ЄС і Норвегії.

У повідомленні Єврокомісії також сказано, що четвертий конкурс EDF викликав рекордну зацікавленість у галузі: було подано 297 пропозицій від 625 юридичних осіб із 26 країн-членів ЄС та Норвегії.

Із загальної суми: понад 369 млн євро спрямують на 39 дослідницьких проєктів, а 539 млн – на 23 проєкти зі створення оборонних спроможностей. Тобто загалом йдеться про 62 проєкти.

Серед відібраних проєктів – Small UAS з України, який займається створенням новітніх аеросистем, керованих штучним інтелектом. Інший проєкт – ENGRTII, який об'єднує понад 45 організацій для розробки європейського вертолітного апарату нового покоління до 2030 року. Крім того, є проєкт EUROSWEEP, який має створити єдину автономну систему для мінного розмінування в Європі.