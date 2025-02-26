Україна отримає 700 мільйонів євро на розмінування від партнерів – Міноборони

На засіданні Коаліції з розмінування у Вільнюсі партнери підтвердили готовність виділити 700 млн євро на закупівлю обладнання для України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Очікується, що кошти будуть спрямовані до 2034 року, а у 2025-му бюджет складе 130 млн євро.

"За останній квартал минулого року було здійснено закупівлю матеріально-технічних засобів на суму 16.1 млн євро. Станом на лютий Центральним агентством з управління проєктами (СРМА, Республіка Литва) уже акумульовано 51 млн євро", – повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності Міноборони Руслан Берегуля.

Він також передав лідерам коаліції "Дорожню карту розмінування до 2035 року". За його словами, міжнародні партнери зацікавилися українським досвідом у війні, і спільно з Литвою буде створено робочі групи для вивчення новітніх підходів, зокрема застосування БПЛА та штучного інтелекту в розмінуванні.

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