Украина получит 700 миллионов евро на разминирование от партнеров - Минобороны

На заседании Коалиции по разминированию в Вильнюсе партнеры подтвердили готовность выделить 700 млн евро на закупку оборудования для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ожидается, что средства будут направлены до 2034 года, а в 2025-м бюджет составит 130 млн евро.

"За последний квартал прошлого года была осуществлена закупка материально-технических средств на сумму 16.1 млн евро. По состоянию на февраль Центральным агентством по управлению проектами (СРМА, Республика Литва) уже аккумулировано 51 млн евро", - сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности Минобороны Руслан Берегуля.

Он также передал лидерам коалиции "Дорожную карту разминирования до 2035 года". По его словам, международные партнеры заинтересовались украинским опытом в войне, и совместно с Литвой будут созданы рабочие группы для изучения новейших подходов, в частности применения БПЛА и искусственного интеллекта в разминировании.

Напомним:

Министерство обороны создало государственное предприятие "Цифровая Армия", которое будет отвечать за стратегическое развитие цифровых возможностей военных.

Министерство обороны Украины планирует закупить FPV-дроны на более 44 млрд грн в 2025 году.