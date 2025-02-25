Міноборони створило підприємство "Цифрова Армія": чим займатиметься

Міністерство оборони створило державне підприємство "Цифрова Армія", яке відповідатиме за стратегічний розвиток цифрових спроможностей військових.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, "Цифрова Армія" допоможе ефективно взаємодіяти із приватним сектором в Україні та за кордоном, державними агенціями по всьому світу, а також дасть вихід українським продуктам на міжнародний ринок.

Повідомляється, що завдяки створенню нового ДП, проєкти від військових частин, як от Центру інновацій та розвитку оборонних технологій чи від R&D-лабораторій бригад, отримають додаткові можливості розвитку у співпраці з приватним сектором України та країн-союзників.

Це своєю чергою дасть технічним військовим розробникам впевненість і додаткову мотивацію продовжувати розвиток своїх ідей навіть після закінчення війни.

Для цивільних підприємство сприятиме розвитку продуктів, які забезпечують швидкість та зручність вирішення питань військового обліку, зокрема відстрочок чи пошуку вакансій у Силах оборони.

При цьому продукти та розробки бізнесів та стартапів інтегруватимуться у проєкти Сил оборони й ставатимуть частинами екосистем із повноцінними спроможностями, які потрібні не тільки для переваги над ворогом, а й для успішного продажу ідей на закордонних ринках.

ДП "Цифрова Армія" очолює Ірина Кваскова. За її словами, підприємство має стати платформою, яка об'єднає цифрові продукти у сфері оборони. Йдеться не лише про застосунки Резерв+ та Армія+, але й бойові системи та оборонні інновації.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України запровадило цифрову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил України.