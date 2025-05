США схвалили продаж Україні послуг для F-16 на $310 мільйонів

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України навчально-тренувальних послуг та супутнього обладнання для літаків F-16 на суму 310,5 млн дол.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Агентство співробітництва в галузі безпеки Міністерства оборони США (DSCA), яке про це проінформував Конгрес США.

Уряд України подав запит на придбання обладнання та послуг, необхідних для забезпечення експлуатації та обслуговування літаків F-16.

Зокрема, йдеться про модернізацію та адаптацію літаків, підготовку персоналу, постачання запасних частин і витратних матеріалів, ремонтне та відновлювальне обладнання, наземні засоби обслуговування, програмне забезпечення, технічну документацію, а також інженерно-технічну, логістичну та іншу підтримку.

У DSCA зазначають, що запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних і безпекових цілей США шляхом зміцнення обороноздатності України — країни-партнера, яка відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Уточнюється, що запропонований продаж покращить підготовку українських пілотів та підвищить оперативну сумісність зі Збройними силами США. Він також є частиною ширшої міжнародної ініціативи зі створення української програми F-16 і модернізації Повітряних сил України.

Серед основних підрядників — компанії Valiant Integrated Services (Вірджинія), Top Aces Corporation (Арізона), Lockheed Martin Aeronautics (Техас), Pratt and Whitney (Коннектикут), Snap-on, Inc. (Вірджинія), BAE Systems, Inc. (Вірджинія), AAR Corporation (Іллінойс) та Comsetra, LLC (Оклахома).