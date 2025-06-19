Росія готується до нафтового перемир’я з США і Саудівською Аравією

Росія, США та Саудівська Аравія можуть знову об'єднати зусилля для стабілізації нафтового ринку, якщо конфлікт на Близькому Сході спричинить нову хвилю цінової турбулентності.

Про це заявив глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв у коментарі Reuters.

Побоювання розширення конфлікту на Близькому Сході викликали занепокоєння щодо перебоїв у постачанні нафти.

У цьому контексті Дмитрієв нагадав про приклад 2020 року, коли президенти Росії та США разом із наслідним принцом Саудівської Аравії погодили спільне скорочення видобутку нафти на тлі пандемії COVID-19. За його словами, подібний сценарій не виключений і зараз.

"Поки що рано говорити про конкретні спільні дії, але, виходячи з попереднього прецеденту, такі дії можливі", – зазначив Дмитрієв під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Він додав, що нинішня ескалація на Близькому Сході створює передумови для зростання цін, а масштаби цього зростання залежатимуть від розвитку подій у регіоні.

На його думку, подорожчання нафти знижує ймовірність нових санкцій проти російського енергетичного сектору, зокрема в межах ЄС, де обговорюється черговий пакет обмежень.

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Нагадаємо:

У квітні 2020 року Росія та Саудівська Аравія узгодили спільне скорочення видобутку нафти, щоб уникнути обвалу ринку.