Сили підтримки ЗСУ: Проблем із фортифікаційними спорудами наразі немає

Проблем у будівництві фортифікаційних споруд наразі немає.

Про це повідомив заступник начальника інженерних військ - заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ Володимир Гусар.

"Наразі проблем із фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає", - сказав Гусар на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами для військових частин, підрозділів, які перебувають на передній лінії.

У ЗСУ зазначили, що всі фортифікації зводяться згідно із загальним планом. Для будівництва тих чи інших опорних пунктів складаються відповідні схеми, які затверджуються і відповідно до них відбувається будівництво, зазначив Гусар.

За його словами, керівництво країни, ЗСУ, Міноборони, інші органи влади зробили все необхідне для забезпечення Сил оборони України необхідними засобами і матеріалами для фортифікаційного обладнання.

Нагадаємо:

Компанія "Автомагістраль-Південь", яка будує фортифікації на Донеччині, прозвітувала про будівництво лінії оборони на Дніпропетровщині.

Правоохоронні органи України відкрили 30 кримінальних справ щодо ймовірних розкрадань на фортифікаціях на суму в 483 мільйони доларів (20,1 мільярда гривень).