Підрядник фортифікацій на Донеччині прозвітував про будівництво лінії оборони на Дніпропетровщині

Компанія "Автомагістраль-Південь", яка будує фортифікації на Донеччині, прозвітувала про будівництво лінії оборони на Дніпропетровщині.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що компанія зводить нову лінію оборони на межі з Донецькою областю. Завдання - надійно прикрити Дніпропетровщину.

"Перші опорні пункти вже побудовані", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо:

Компанія "Автомагістраль-Південь", яка займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема - Покровському напрямку, у жовтні заявила про зупинку робіт через дії Нацполіції.

Водночас Нацполіції України спростувала цю заяву, зазначивши, що при обшуках поліції у "Автомагістраль-Південь" не вилучалися документи щодо фортифікацій на лінії фронту, зокрема Покровському напрямку.