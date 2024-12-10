Підрядник фортифікацій на Донеччині прозвітував про будівництво лінії оборони на Дніпропетровщині
Компанія "Автомагістраль-Південь", яка будує фортифікації на Донеччині, прозвітувала про будівництво лінії оборони на Дніпропетровщині.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що компанія зводить нову лінію оборони на межі з Донецькою областю. Завдання - надійно прикрити Дніпропетровщину.
"Перші опорні пункти вже побудовані", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо:
Компанія "Автомагістраль-Південь", яка займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема - Покровському напрямку, у жовтні заявила про зупинку робіт через дії Нацполіції.
Водночас Нацполіції України спростувала цю заяву, зазначивши, що при обшуках поліції у "Автомагістраль-Південь" не вилучалися документи щодо фортифікацій на лінії фронту, зокрема Покровському напрямку.