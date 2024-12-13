Силы поддержки ВСУ: Проблем с фортификационными сооружениями пока нет

Проблем в строительстве фортификационных сооружений пока нет.

Об этом сообщил заместитель начальника инженерных войск - заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ Владимир Гусар.

"Сейчас проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет", - сказал Гусар на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодня осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами для воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии.

В В ВСУ отметили, что все фортификации возводятся согласно общему плану. Для строительства тех или иных опорных пунктов составляются соответствующие схемы, которые утверждаются и в соответствии с ними происходит строительство, отметил Гусар.

По его словам, руководство страны, ВСУ, Минобороны, другие органы власти сделали все необходимое для обеспечения Сил обороны Украины необходимыми средствами и материалами для фортификационного оборудования.

Напомним:

Компания "Автомагистраль-Юг", которая строит фортификации на Донетчине, проотчиталась о строительстве линии обороны на Днепропетровщине.

Правоохранительные органы Украины открыли 30 уголовных дел по вероятным хищениям на фортификациях на сумму в 483 миллиона долларов (20,1 миллиарда гривен).