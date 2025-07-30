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"Неможливо уявити": Шмигаль виступив проти продажу зброї за кордон

Олексій Артемчук — 30 липня, 19:00
Неможливо уявити: Шмигаль виступив проти продажу зброї за кордон

Новий міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна не може дозволити експорт зброї, коли армія недоотримує необхідне. 

Про це він заявив у інтерв'ю BBC.

Міністр оборони Денис Шмигаль вважає неприпустимим експорт озброєнь, вироблених українськими компаніями, поки не задоволені потреби ЗСУ.

"Експорт зброї — це політичне рішення. Якщо наші військові не мають достатньо зброї, її не можна відправляти за кордон", — сказав Шмигаль.

За словами міністра, уряд працює над залученням додаткових коштів, щоб викупити продукцію вітчизняних підприємств і спрямувати її на фронт.

Шмигаль зазначив, що можливі лише партнерські проєкти з іноземцями — зберігання зброї на складах союзників або взаємний обмін. Але прямий експорт, поки триває війна, він виключив.

Україна експорт озброєння

експорт

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